Taglio di capelli e pacchi gratis ai senzatetto, tutto in palestra: l’idea di Stefano e Ricardo, dai social al cuore

ANCONA - Taglio di capelli gratis per i senzatetto e consegna di generi di prima necessità ai più bisognosi. Tutto in una palestra, la MyGym di via San Martino 10 (Piazza Pertini). L’iniziativa è stata ideata dal personal trainer ed educatore Stefano Caporelli, allenatore presso l’Accademia Pugilistica Dorica, e da Ricardo Vega, barbiere del “White barber”. Nei giorni scorsi è partito il tam tam via Instagram e Facebook per quello che non è solo un progetto di solidarietà, ma anche educativo. Ricardo ha deciso di dedicare parte della sua attività lavorativa a chi non può permettersi un taglio di capelli, cercando anche altri ragazzi che potessero aiutarlo. Stefano ha curato il contatto con due realtà del territorio, la Caritas e la Mensa del Povero. Taglio di capelli e consegna del materiale avverranno domenica, dalle 11 alle 16, all’interno della palestra stessa, gestita da Alessandro Amici.

Stefano spiega che non si tratta di un evento legato al solo spirito natalizio: «L’idea di usare i social è nata perché volevamo anche mandare un messaggio preciso- dice Caporelli- e cioè che quelli definiti con lo stereotipo de “i ragazzi di oggi” possono essere invece un esempio anche per chi è più giovane di loro». L’idea, infatti, è quella di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione non per mettere in risalto serate brave o auto di lusso, bensì lo spirito di solidarietà, umiltà e aiuto al prossimo che anima molti ragazzi anconetani e non.

E il riscontro c’è già stato: alcuni ragazzi dell’Accademia Pugilistica Dorica, oltre ad essersi attivati tra i primi nel consegnare beni insieme alle rispettive famiglie (alcuni hanno appositamente fatto la spesa) daranno una mano operativa nella consegna dei pacchi in palestra. Se parte del materiale dovesse avanzare, verrà recapitata alla Caritas e alla Mensa del Povero. Per chi volesse donare, c’è ancora tempo: informazioni al numero 3387504480.