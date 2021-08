Un T-Rex in giro per Ancona all'alba: «Perché lo faccio? Mi diverto»

C’è un Tyrannosaurus rex che gira per Ancona, adora il mare e le albe. Infatti se c’è un posto dove ci sono le maggiori possibilità di avvistarlo sono le spiagge del capoluogo e della riviera. Orario consigliato: in base al sorgere del sole. Ogni tanto si porta un amico e offre spettacolo facendo "cuccù" tra le colonne del Passetto, guarda l'alba alla Seggiola del Papa, Portonovo o Passo del Lupo. C'è chi però ha visto (e seguito) la coppia di T-Rex ballare "Jerusalema" al Porto Antico per poi saltare in sella a uno scooter e andare via. (VIDEO)

Dentro al completo di T-Rex c’è Arianna Moroni, fotografa anconetana e ideatrice del gruppo "Albisti Anonimi". «Perché lo faccio? Non c’è uno specifico motivo. E’ una specie di “alter ego”, mi diverto e voglio far divertire le persone- spiega Arianna- il costume mi è stato regalato per il mio compleanno, era il mio desiderio, e ci vado in giro per tutta Ancona».

Come detto. il T-Rex è accompagnato spesso da un secondo esemplare: «Mi affiancano a turno altre due ragazze nei panni del secondo Tyrannosaurus, Nena ed Erika» spiega Arianna. Ultimo avvistamento: stamane alla Seggiola del Papa, per accompagnare gli Albisti durante l’ammirazione del sorgere del sole. (Foto: Arianna Moroni - Albisti anonimi)