Summer & Todd in Tv: la serie Rainbow per avvicinare i bimbi alla natura

La nuova serie prescolare firmata Rainbow "Summer&Todd - L'allegra fattoria" è pronta a entrare nelle case di tanti piccoli spettatori con i primi 26 episodi in onda su Rai Yoyo a partire dal 21 settembre, tutti i giorni alle 8:00 e alle 17:15. Dopo il classico per bambine Winx Club e la recente serie 44 Gatti, Rainbow ha annunciato il lancio TV della nuova property animata con target prescolare, presentata alla 51esima edizione del Giffoni Film Festival.

Summer & Todd L’Allegra Fattoria è una produzione Rainbow con la partecipazione di Rai Ragazzi, in coproduzione con Motion Pictures e con la TV pubblica spagnola Rtve, 52 episodi in CGI da 7 minuti che raccontano le avventure quotidiane della Fattoria Raggio di Sole, per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e al tema della sostenibilità ambientale. Protagonisti della serie Summer, la coniglietta di città, e il premuroso procione Todd, il proprietario della fattoria, che insieme a una squadra imbattibile di amici animali conquisteranno ben presto il cuore di bambini e famiglie con il loro ottimismo, tanta allegria e voglia di superare ogni difficoltà tutti insieme. «Lavoriamo quotidianamente per offrire contenuti di qualità sempre più alta nei quali divertimento e apprendimento vanno di pari passo, per accompagnare i nostri figli nella crescita consapevole- commenta Iginio Straffi, CEO e Presidente del gruppo Rainbow- Siamo orgogliosi di presentare Summer & Todd L’Allegra Fattoria, sintesi di questi sforzi che punta i riflettori sulla ricchezza della natura che ci circonda, sull’importanza di uno stile di vita sano e sulla conservazione del patrimonio naturale, tematica di vitale importanza che ho molto a cuore».

GUARDA IL TRAILER