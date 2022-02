"Summer&Todd", nuovi episodi sulla Rai per il cartoon Made in Marche

Torna con nuovi episodi "Summer & Todd, l'allegra fattoria", la serie prescolare creata da Iginio Straffi per avvicinare i più piccoli al mondo della natura e dell’ambiente, e per accompagnarli in un percorso di crescita consapevole. Dal 14 febbraio su Rai Yoyo, le nuove esilaranti avventure della Fattoria Raggio di Sole andranno in onda in tredici episodi da 7 minuti ciascuno, dal lunedì al venerdì alle 8:10 (doppio episodio) e tutti i giorni in replica alle 14:30 (doppio episodio). I piccoli spettatori ritroveranno così i due amati protagonisti: la coniglietta di città Summer e il premuroso procione Todd, proprietario della fattoria, che, accompagnati da una squadra imbattibile di amici animali, hanno già conquistato il cuore delle famiglie con il loro ottimismo e la voglia di superare insieme ogni difficoltà. Attraverso tante nuove storie, i bambini si immergeranno nelle attività quotidiane della fattoria, scopriranno tante curiosità sulla bellezza della natura che li circonda e sull’importanza di uno stile di vita sano.

Allo scopo di continuare a sensibilizzare i bambini nei confronti dell’ambiente e della natura, Rainbow e Fondazione Campagna Amica, inoltre, hanno finalizzato una partnership per promuovere insieme contenuti educativi. Una collaborazione a 360 gradi tra le due realtà italiane - operanti in settori diversi ma portavoce entrambe di forti tematiche educative – che si svilupperà con moltissime attività all’interno dei mercati e delle fattorie didattiche, oltre che eventi dedicati per promuovere le tematiche legate alla sostenibilità e alla scelta di prodotti a KM0. Inoltre, a partire dall’11 febbraio, arriva in edicola la rivista ufficiale dedicata alla serie, edita da Tridimensional. La rivista, in edicola ogni mese in abbinamento a un gadget, conterrà attività divertenti, giochi e curiosità sul cartone e sul mondo della fattoria, e tanti contenuti educativi per imparare il rispetto della natura, conoscere gli animali e approcciare le prime parole di inglese. Summer & Todd L’Allegra Fattoria è una produzione Rainbow con la partecipazione di Rai Ragazzi, in coproduzione con Motion Pictures e con la TV pubblica spagnola Rtve.