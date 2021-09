L'angolo delle fiabe nel cuore di Ancona: il quartiere della Street Art

Un piccolo tempio della Street Art creato nell'ambito dell'iniziativa AnconaCrea2020FF, il festival promosso dal Comune e diretto da William Vecchietti per la riqualificazione di diverse zone di Ancona

/ Via Enrico Cialdini

Un piccolo tempio della Street art creato nell'ambito dell'iniziativa AnconaCrea2020FF, il festival promosso dal Comune e diretto da William Vecchietti per la riqualificazione di diverse zone di Ancona. E' nascosto in un cortile - sottopasso di Capodimonte.

Decorato con l'intenzione di riqualificare la zona, il piccolo passaggio tra via Cialdini e via Astagno accoglie con trionfi di colore e atmosfere oniriche. I murales sono firmati da diversi artisti provenienti da diverse città italiane. Tra i lavori c'è il "Pacca Sassi" del bolognese Percy B, un pastorello ritratto circondato dalle inconfondibili piante del Conero; le macchinine di Yuri Hopnn, intrappolate tra i rami di un albero; le opere del torinese Abel e tanti murales di Daniela Nasoni. C’è la scalinata tridimensionale del milanese Tobet, che sembra un piccolo anfiteatro, gli alieni di “Mandarino" e la matita che sorride firmata da Riccardo Claudio (Rik 2020). Quest’ultimo murales riporta un messaggio chiaro: “sognare non è un crimine”.

Piu in là c'è l’occhio di William Vecchietti, alias Yapwilli; opere di “Gisa” e i pilastri "fantasia" della perugina Zeta Zolletta. Capodimonte, un luogo che "Destinazione Marche", il blog ufficiale del turismo della Regione, ha inserito nei posti dove ammirare i più bei murales del nostro territorio.