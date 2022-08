Ancona star del cinema muto: dai documentari a Lupin

Negli anni del cinema muto la città di Ancona è stata protagonista di vari lungometraggi. Sì. Mentre Charlie Chaplin iniziava a divertire e incantare Hollywood con le storie del suo vagabondo, c’erano anche registi che avevano scelto la dorica come set per i propri film. Parliamo perlopiù di documentari, realizzati dal 1908 in poi, ma nell'elenco spicca anche il film "Arsenio Lupin scappa ad Ancona" del 1914. Questo è l’elenco riportato da Marche Cinema

I film

- "Ancona pittoresca" (1908): documentario sulla città prodotto da Cines

- "Le meraviglie di Ancona" (1908): documentario prodotto da Comerio L. di Milano

- "Il concorso ippico di Ancona" (1908)

- "Giovan Battista Pergolesi" (1910): Episodi della vita del compositore G. B. Pergolesi. Il film uscì in Gran Bretagna e in Francia con il titolo “Pergolesi”, mentre in Spagna, curiosamente, fu proiettato con il titolo di “Pergolese”.

- "Ancona" (1910): Documentario sulla città di Ancona. Il film è stato distribuito in Germania

- "Pergolesi" (1912): Episodi della vita del compositore prodotti da Milanese Film

- "Arsenio Lupin scappa ad Ancona": Il nome della città di Ancona appare nel titolo, che peraltro risulta sgrammaticato come sottolinea il volume I de "Il cinema muto 1905 - 1936" dell'Archivio del cinema italiano.