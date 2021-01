Lo stoccafisso? Provalo in bocconcini (anche piccanti): la ricetta completa

Lo stoccafisso è il re incontrastato della tavola anconetana. Il portale Cucchiaio.it propone la ricetta per dei bocconcini tutta da gustare.

Ingredienti

• 500 g di stoccafisso già bagnato

• 400 g di polpa di pomodoro

• 4 cucchiai di farina

• 1 spicchio d’aglio

• 2 cucchiai di prezzemolo tritato

• 1 cucchiaio di maggiorana tritata

• olio

• sale

• 1 peperoncino piccante (facoltativo)

Preparazione

In un tegame scaldate tre cucchiai d’olio, fatevi dorare lo spicchio d’aglio e poi eliminatelo. Unite la polpa di pomodoro a pezzetti, il peperoncino (se piace), sale e cuocete a fiamma bassa per 10-15 minuti. Quasi a fine cottura aggiungete il prezzemolo e la maggiorana tritati. Tagliate a pezzi lo stoccafisso, infarinateli, eliminate la farina in eccesso e friggeteli in abbondante olio ben caldo. Quando sono dorati ritirateli con la paletta bucata, sgocciolateli e asciugateli bene su carta assorbente da cucina. Trasferiteli sul piatto da portata caldo, sopra versatevi il sugo dopo aver eliminato il peperoncino.

