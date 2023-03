Il cantautore marchigiano conquista l'America Latina: Stefano Spazzi è sulle pagine de "La voce d'Italia"

ANCONA - Conferma la sua dimensione internazionale, Stefano Spazzi, con una presenza significativa anche in America Latina. Il cantautore marchigiano, che, tra gli altri, ha ideato il progetto ‘Le Luci di New York’ in collaborazione con l’AIAE (Association of Italian American Educators), da cui è scaturita poi l’omonima canzone pensata con la Presidente Josephine Maietta, è stato tra i protagonisti nelle pagine di una delle più importanti riviste per gli italiani nel mondo, La Voce d’Italia, che lo ha intervistato indicandolo tra i principali rappresentati della musica italiana ascoltata al di fuori del Paese.

Orgoglio e soddisfazione quindi, come racconta lo stesso Spazzi nell’intervista a La Voce d’Italia, anche nel sentire eseguita ‘Le Luci di New York’ da Vince Tempera nel corso della tournèe del Maestro negli Stati Uniti lo scorso novembre, o ancora il fatto che la stessa canzone sia stata la sigla di un programma TV Web in cui

famosi italo-americani come Deana Martin o Tony Lo Bianco, per esempio, raccontavano la loro storia.