Statue misteriose sparse in Vallesina: il mistero è stato svelato

Spuntano statue misteriose in diverse parti del comune di Jesi, Filottrano e Santa Maria Nuova. Sono colorate, ricordano figure danzanti. Spazzate via da uno dei recenti temporali, sono tornate negli stessi luoghi senza troppi problemi. Dopo giorni in cui i residenti si sono chiesti chi le avesse installate e perché, il mistero è stato finalmente svelato. Mistero, sì, perché Greta, Alexander e Sofia, gestori della palestra Koru Fitness e Wellness di Santa Maria Nuova, hanno finora voluto mantenere il segreto per alimentare la curiosità. Oggi escono allo scoperto con il loro progetto chiamato “Forma in armonia”.

Le opere, spiegano i ragazzi, vogliono dare un segnale di ripartenza proprio attraverso le forme e la leggiadria della danza e della ginnastica. Proprio il nome “Koru”, spiegano gli ideatori, indica il germoglio di una felce che cresce in Nuova Zelanda.

Germoglio, appunto, a simbolo di nuova vita dopo uno dei periodi più brutti per il Paese e non solo dovuto all’emergenz Covid. Il concetto è quello del “mens sana in corpore sano”, riproposto attraverso una diversa concezione dello spazio e, soprattutto, in armonia con il paesaggio circostante.