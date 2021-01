Testa del guerriero di Numana: l'omaggio immortale a un eroe misterioso

La testa del guerriero di Numana, realizzata in pietra locale, è un manufatto di circa 40 centimetri. Fu trovata in modo fortuito a Ripe di Sant’Anna, nei pressi di Numana, nel 1892. Il portale Marche Turismo Marche e quello del Museo Archeologico spiegano che l'opera risale, secondo alcuni studiosi, al VII secolo a.C. e apparteneva a una statua funeraria monumentale di altezza eccezionale. Statua che doveva segnare la tomba di un eminente personaggio, identificato con un capo-guerriero per la presenza dell’elmo conico che costituiva un chiaro segno di distinzione e di identificazione sociale. L’elmo ha una doppia fila di fori per il fissaggio della cresta e due coppie di fori alla base per il fissaggio di un rivestimento interno in materiale deperibile. La testa è oggi conservata al Museo Archeologico Nazionale delle Marche mentre il resto dell'opera non è mai stato trovato.

Museo Archeologico Nazionale delle Marche, via Ferretti, 6 Ancona

sba-mar.museoancona@beniculturali.it

www.archeomarche.it/musarch.htm

071.202602 (Biglietteria Museo) 071.2083233.