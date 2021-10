Dalgona, il biscotto di Squid Game: la ricetta per prepararlo

Due parole per il fenomeno televisivo del momento: Squid Game. Tra i protagonisti delle numerose prove cui sono costretti a sottoporsi i concorrenti del crudele “gioco del calamaro”, merita una menzione speciale il Dalgona. Si tratta di un dolce da street food. Esiste davvero, negli anni '70 deliziava i bambini sudcoreani all'uscita di scuola. letteralmente portato alla ribalta dalla serie televisiva. Tik Tok ha addirittura creato un filtro apposito, e in tantissimi si stanno cimentando nella realizzazione di questo dolce biscotto, pubblicando sui social le foto e i video dei loro tentativi di scontornare perfettamente i biscotti di Squid Game.

Lo ritroviamo precisamente nel terzo episodio di Squid Game. Qui il Dalgona è protagonista di un gioco mortale: può essere inciso nella parte centrale con forme di diverso genere e lo scopo del gioco è riuscire a eliminare con precisione i contorni della forma incisa sul biscotto.

La ricetta

Ingredienti: zucchero e bicarbonato

Preparazione: fai sciogliere 2 cucchiai di zucchero in un pentolino fino al punto di caramellizzazione. Una volta ottenuto il caramello, aggiungi un pizzico di bicarbonato e continua a mescolare, poi versa l’impasto su un foglio di carta da forno e schiaccialo con l’aiuto del fondo di un pentolino o con un contenitore, per dargli una forma rotonda e appiattita. Utilizza una formina, del tipo che preferisci, premendola al centro dell’impasto ancora caldo per creare la figura da imprimere sul biscotto, poi lascia raffreddare et voilà: il tuo dalgona è pronto per essere mangiato o scontornato!