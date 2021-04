Spuntino a tutta energia, come preparare le barrette di muesli e banana

Queste barrette di muesli alla banana sono lo snack perfetto da portare in giro, per uno spuntino ricco di energia, capace di tenere a bada la fame e, grazie ai fiocchi d'avena, di contenere i livelli di zucchero nel sangue.

Ingredienti per 14 porzioni

2 Banane (300 g)

Fiocchi d'avena (200 g)

Latte di mandorle, non addolcito (100 ml)

Burro di arachidi (2 cucchiai, 40 g)

Sciroppo d'acero (o miele) (1 cuccchiaino, 10 ml)

Procedimento

Preriscaldare il forno a 160°C.

Sbucciare le banane e schiacciarle con una forchetta.

Con uno sbattitore, combinare il purè di banane con tutti gli altri ingredienti e mettere il composto in una pirofila (21 x 15 cm) rivestita di carta da forno.

Infornare in posizione centrale per circa 15 minuti.

Lasciare raffreddare la pirofila e poi tagliare il muesli in barrette.