"2hands" di nuovo all’opera: mezzo quintale di rifiuti recuperati alla Spiaggiola

L’associazione di volontariato ambientale 2hands Ancona non si ferma e continua a mostrare, tristemente, quanti rifiuti si possono trovare in luoghi frequentatissimi e di rilievo come la Riviera del Conero, includendo anche parchi cittadini. Ieri i volontari 2hands, in concomitanza con il flash mob ecologico nazionale #Unitiperilmare, hanno ripulito il Sentiero della Spiaggiola, in zona Laghetti del Passetto, includendo il litorale e fondale sottostante, gentilmente segnalato da un gruppo pescasub-apneisti. I partecipanti, oltre 50, fra famiglie, giovani, meno giovani, gruppi scout e apneisti, sono stati in grado di tirar fuori ben 446.7 Kg di rifiuti di cui 194.2Kg di Vetro e Metalli, 26.4 Kg di Plastica e 226.1 di Indifferenziata, che verranno gestiti da AnconAmbiente.

L’associazione

2hands Ancona infatti, che nasce a fine novembre e in soli 6 mesi conta quasi 5 tonnellate di rifiuti estrapolati dall’ambiente, differenzia il raccolto già dall’inizio. «Questo perché vogliamo dare importanza al “rifiuto”, una categoria reputata invece come scarto, quindi inutile e negativo.

Differenziando il tutto, di conseguenza, potrà dare una seconda vita ai rifiuti approcciando il concetto di sostenibilità, legato al meno spreco, consumo e impatto ambientale» scrive l’associazione in una nota. La differenziazione è molto importante anche a fine scientifico. Oltre alla rinomata plastica che oramai è onnipresente in mare, si trovano grandissime quantità di attrezzatura professionale da pesca, tra cui reti da pesca a strascico e non, reti per i mitili, cime, stoffe e cinghie di gomma nera utilizzata per guarnizioni e rinforzo reti. I dati raccolti saranno utili per avere una chiara visione sulla situazione costiera e l’impatto causato all’ecosistema. «Per questo – conclude l’associazione- ci impegniamo settimanalmente a organizzare interventi di “clean up” sul territorio del capoluogo dorico, con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento ambientale e invita la cittadinanza a partecipare attivamente».