Voglia di mare, paradisi da non perdere: la spiaggia della Scalaccia 

ll sentiero per arrivare in questa meravigliosa spiaggia selvaggia apre su scorci mozzafiato e non è strano trovare scoiattoli durante il cammino

Mare cristallino, scogli bianche e le caratteristiche grotte. La Scalaccia è una delle spiagge più amate dagli anconetani. Si trova alle pendici di Pietralacroce ed è il “rifugio” di chi ama la pesca subacquea e sugli scogli. Si tratta di una delle baie più belle e selvagge della riviera del Conero.

Il sentiero che parte da via Monte San Venanzio (GUARDA IL VIDEO) apre su scorci panoramici e non è strano incontrare scoiattoli lungo il cammino. Per arrivare in spiaggia ci vuole circa un’ora, la parte più impegnativa è quella finale, dove si trovano delle scalette a picco sul mare. Consiglio calzature: preferibili quelle da trekking per raggiungere la spiaggia, ma attrezzatevi anche scarpette da scogli per fare il bagno. Il momento migliore della giornata per prendere il sole alla Scalaccia è al mattino, perché l’ombra, nel pomeriggio, arriva in un battibaleno.