Spaghetti con i moscioli, la ricetta originale

I moscioli sono i re della riviera del Conero e su questo non si discute. La pasta con i moscioli ad Ancona à un must. Ecco come prepararla a dovere con una ricetta consigliata direttamente dal portale turismo del Comune

Ingredienti per 4 persone

2 Kg. di moscioli,

400 gr. di spaghetti,

pomodori a pezzettoni,

cipolla q.b,

una manciata di prezzemolo tritato,

pepe,

olio extra vergine di oliva.

Procedura

Lavare e pulire accuratamente i moscioli. Aprirli al vapore conservando l’acqua di cottura. Sgusciare i moscioli lasciandone alcuni con il guscio per decorazione. In padella nell’olio soffriggete aglio e cipolla tritati, unire al soffritto i moscioli passati velocemente al coltello. Insaporite il tutto un paio di minuti e versare i pomodori. Continuare la cottura per altri 5 minuti, salare e pepare. Nel frattempo cuocere molto al dente gli spaghetti, scolarli lasciando un po’ di acqua di cottura e versarli in padella con i moscioli. Aggiungere mezzo bicchiere di acqua di cottura dei moscioli filtrata e tirare sul fuoco fino a cottura degli spaghetti. Alla fine versare il prezzemolo tritato.

(Fonte e foto: comune.ancona.gov)

