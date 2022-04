«Produttore di shampoo?» No, è un ostetrico di Ancona: Tommaso ai “Soliti Ignoti”

ANCONA - Si chiama Tommaso Spegne Schiavoni, ha 26 anni, viene da Ancona e fa l'ostetrico. Nella puntata di ieri de "I Soliti Ignoti" di Amadeus era una delle identità misteriose.

Lorella Boccia e Clementino, concorrenti della puntata, hanno chiesto l'indizio. Purtroppo l'aiuto del «cecchino» come chiamano amichevolmente gli amici (Tommaso pratica il tiro con l'arco) non è servito al cantante e alla ballerina che hanno invece ipotizzato fosse un produttore di shampoo solido anziché una persona che "fa nascere bambini".

Purtroppo ai due concorrenti non è andata bene neppure nell'ultimo gioco visto che alla sfida finale del parente misterioso c'era proprio la mamma di Tommaso. Anche in questo caso scelta sbagliata e non hanno vinto nulla.