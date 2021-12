Comunicazione, il Comune di Ancona vince lo "Smartphone d'Oro" 2021

Il Comune di Ancona è il vincitore del premio Smartphone d'oro dell'Associazione nazionale Pa Social per la migliore comunicazione turistica digitale ed entra a far parte dell'albo d'oro delle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale. «Siamo contenti di questo bel riconoscimento – ha detto il sindaco Valeria Mancinelli - perché premia un lavoro di squadra importante e ci spinge a proseguire con lo stile di sempre: ascolto, condivisione e innovazione».

«Vincere questo premio – afferma l'assessore al Turismo Paolo Marasca - è un buon inizio. Il team che abbiamo messo al lavoro ha dato prova di passione e di capacità, e coglie i suoi primi frutti. D'altronde nella comunicazione social Ancona è tra le eccellenze italiane, e la cosa rende tutti fieri. Dico che è un inizio, però, perché proprio da una buona e ragionata comunicazione siamo partiti per raggiungere il traguardo ambizioso di Ancona turistica oggi, e sempre più domani». Il riconoscimento, che ogni anno accende i riflettori sulle migliori esperienze e sulle buone pratiche della comunicazione italiana, è stato consegnato questa mattina a Roma alla dirigente Roberta Alessandrini e a Carlotta Carucci di Vanilla Marketing, la società divenuta partner del Comune per la comunicazione turistica con un bando pubblico. Il Comune si è candidato con un video realizzato dalla stessa società Vanilla Marketing per raccontare e descrivere il percorso che ha portato alla realizzazione del nuovo sito Anconatourism, lanciato a giugno 2021 all'interno di un progetto che si inserisce in una strategia di condivisione con università, categorie e associazioni.