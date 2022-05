Ancona e dintorni vanno su Sky Arte, le bellezze della "dorica" in prima serata

Ancona e il suo territorio protagonisti nella puntata televisiva di giovedì prossimo, 12 maggio. La città sarà raccontata nella serie Rinascimenti Segreti, in onda alle ore 21,15 su Sky Arte. Realizzata con il supporto dell'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune e con il contributo nelle varie puntate di alcuni esperti tra i quali Stefano Zuffi, divulgatore d'arte e direttore della Pinacoteca Podesti di Ancona, “Rinascimenti Segreti” porta i telespettatori alla scoperta delle meraviglie più nascoste della stagione, tra Quattro e Cinquecento, in cui l'Italia ha rivoluzionato la cultura europea. È un viaggio in sei episodi nelle città italiane – nell'ordine Genova e San Fruttuoso; Sabbioneta e Mantova; Padova; Ancona e Loreto; Napoli; Lecce e il Salento - tra gioielli artistici, storie e personaggi eccezionali, spesso oscurati dal prestigio di Firenze e di Roma, universalmente note come capitali del Rinascimento.

La serie, una produzione Sky Original realizzata da 3D Produzioni, racconta come in quasi tutti i centri della nostra penisola- Ancona ne è un esempio- sia fiorito un Rinascimento locale, ispirato a quello più noto di maestri come Brunelleschi, Leonardo, Raffaello o Michelangelo, ma con stili e personalità unici; non uno, dunque, ma Rinascimenti diversi, a seconda delle vicende storiche, dei protagonisti coinvolti, delle tradizioni di ogni realtà particolare. Narratrice appassionata in questo percorso da Nord al Sud è il M° Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, che entra in scena portando con sé il proprio bagaglio, e facendo da filo conduttore tra il mondo della musica e quello dell’arte entrando in palazzi, chiese e musei. Grazie al programma in onda su Sky Arte sarà possibile comprendere quali tracce il Rinascimento ha lasciato nelle città contemporanee, e come quel momento così innovativo del nostro passato ha segnato le identità urbane: nel caso di Ancona, luogo di incontri e contaminazioni significative che hanno prodotto risultati sorprendenti, sotto gli occhi di tutti. Il programma è anche on demand e in streaming su NOW.