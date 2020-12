Basta sfortuna, 10 credenze scaramantiche per un 2021 lontano dalla malasorte

Per i superstiziosi ci sono dei riti ben precisi per tenere lontana da casa la cattiva sorte. Queste le credenze popolari più diffuse per non avere "problemi".

1- Non dormire davanti allo specchio

Lo specchio è visto in molte culture come una finestra verso l’aldilà. Se ci credete e avete un letto frontale alla specchiera spostatelo: c’è chi sostiene che mentre si sogna l’anima lascia il corpo ed entra nello specchio senza trovare più la via del ritorno.

2 – Il letto

Restiamo nella “zona notte”. Ci sono due credenze sul letto che vanno per la maggiore. La prima è che scendere al mattino dal letto dalla parte sinistra possa portare male, perché la sinistra sarebbe il verso preferito dal demonio. Un’altra credenza vuole che se sono tre persone a sistemare le lenzuola, alla più giovane capiterà una sventura.

3 - Casa nuova, scopa nuova

Il folklore americano vuole che portare una vecchia scopa nella nuova abitazione significhi far entrare nella nuova dimora anche le energie negative che negli anni si sono diffuse in quella vecchia. Non solo. Pare che toccare i piedi di una donna nubile con la scopa condannerà la ragazza a non trovare mai marito.

4 - Non girare il pane

Quante volte l’abbiamo sentito dire dalla nonna? Pare che poggiando la parte curva della pagnotta sulla superfice della tavola porti sfortuna.

5 - Ombrelli aperti in casa

A cosa serve l’ombrello? A ripararci quando piove. Se lo teniamo aperto in casa, quindi? Pioverà sfortuna. Logico, no?

6 - La campana tibetana

Secondo la tradizione tibetana, suonare una campanella in tutte le stanze di una casa nuova è come scacciare la negatività per far spazio alla buona sorte.

7 - Il ferro di cavallo

E’ l’oggetto benaugurante per eccellenza. Un ferro di cavallo è generalmente ritenuto un portafortuna a tutti gli effetti. Sì, ma bisogna appenderlo nel verso giusto, quindi in modo che formi una “U”. Altrimenti? Non è dato sapere e non è consigliato rischiare.

8 – Il piede sinistro

Pare che entrare in casa con il piede sinistro porti sfortuna.

9 – Il cucchiaio

In alcune tradizioni si sostiene che il cucchiaio non vada mai tenuto con la mano sinistra. Il cucchiaio può anche essere premonitore di buona sorte: nel Nord Europa si crede che due cucchiai appoggiati vicino al piatto con la parte concava rivolta in basso indichino un imminente matrimonio.

10 – Il sale a tavola

E’ tradizione diffusa quella secondo cui il sale versato in tavola porta male. Se succede come risolvere il “problema"? Semplice, basta raccoglierne un po' e lanciarselo dietro la spalla sinistra.