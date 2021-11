Settimana del baratto, ad Ancona e dintorni in vacanza gratis: i B&B aderenti

Torna la Settimana del Baratto. L’edizione 2021 andrà dal 15 al 21 novembre prossimi. Ma cosa significa? Alcuni Bed and Breakfast o affittacamere del territorio apriranno le loro porte ai viaggiatori ma non in cambio di soldi, bensì in beni e servizi. Per pagare, come all'alba della civiltà, si utilizzerà il baratto e si potranno proporre, come pagamento alternativo, anche attività manuali o didattiche e creative. In alcuni casi basterà portare un oggetto desiderato dai proprietari dei B&B. Sul sito dedicato all'evento si trovano tutti i B&B e, al posto dei prezzi, sono mostrati i Desideri dei B&B suddivisi per regione e per tipologia di servizi e prodotti richiesti.

Le date di check in e check out dovranno inoltre essere comprese tra il 15 e il 21 novembre. Molti bed and breakfast sono aperti a baratti di qualsivoglia genere, anche tutto l'anno, altri hanno specifici desideri richiesti in cambio del soggiorno. Il viaggiatore che vuole soggiornare presso il B&B scelto potrà cliccare sul tasto Contatta e Baratta per proporsi e avviare la trattativa con il gestore. Una volta concluso l’accordo non resterà altro da fare che preparare le valigie.

Le strutture ad Ancona e dintorni

Queste sono le strutture anconetane che hanno aderito alla Settimana del baratto:

Affittacamere Torresi - Zona Semicentro

Cell: 347 0446647

web



B&B Villa Maria

San Sabino, Osimo

Tel. 071 7232569 | Cell: 339 8700608

Web

B&B A casa di Sara

San Silvestro, Senigallia

Cell: 333 8867022

Web

B&B Il Grano e le stelle

San Silvestro, Senigallia

Tel. 071 665371 | Cell: 333 3727277 | Cell: 333 9659395

Web