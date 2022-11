Marciapiede blindato da due anni e nel cantiere spuntano le piante: «Costretti ad attraversare tra auto che sfrecciano»

ANCONA - Cantiere infinito in via XXV Aprile, accanto alla caserma sede del comando regionale dei carabinieri. Una situazione che secondo i residenti è anche fonte di pericolo perché rende difficoltoso l'attraversamento pedonale. «Saranno circa due anni che il cantiere del marciapiede accanto alla sede regionale dei carabinieri è bloccato, infatti si può vedere che ci sono nati degli alberi, per gli abitanti è un pericolo in quanto si deve attraversare sempre la strada dove le auto sfrecciano velocemente-denuncia la lettrice-sarebbe necessaria la conclusione dei lavori».