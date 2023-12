ANCONA - La chiamano la via dell'anarchia. In via Torrioni il problema parcheggi va avanti ormai da molti anni. Auto bloccate, pericoli per i bambini e polizia assente: «Questa situazione va avanti da anni. Ma ora é degenerata - ci racconta un residente - Ogni mattina persone litigano perché me auto non passano. Davanti ai bambini di 3 anni che devono andare al nido. I genitori stanno 2 o 3 minuti e se ne vanno. Ma ci sono auto che restano tutto il giorno in un parcheggio gratuito (e vietato). Tanto le multe non le fanno».

La polizia? Secondo il residente nessun agente si sarebbe fatto vedere da tempo: «Più volte ho chiamato il pronto intervento - conclude - Ma la risposta è stata "non é che possiamo stare tutto il giorno a far multe in via Torrioni". Questa è la via dell'anarchia. Altro che il parcheggio Traiano con navetta gratuita. Complimenti all'amministrazione».