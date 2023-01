Dentro al vicolo da incubo: fango, topi, letame e ubriachi: «Impossibile attraversarlo, meglio eliminarlo»

Gallery



ANCONA - La segnalazione di un lettore, residente in via Scrima: «Sono oramai 3 anni che abito in via Scrima e nonostante le segnalazioni, è ancora quotidianamente impossibile attraversare questo vicolo sporco, fangoso e fattiscente, con topi che girano ovunque,oltre ad essere frequentato quotidianamente da bevitori nostrani e di ogni etnia. Come se ciò non fosse sufficiente, è il letamaio dei cani di proprietari incivili. Penso, visto le problematiche, sia meglio eliminarlo».