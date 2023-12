Scorciatoia in controsenso, residente preoccupato: "Non è la prima volta che accade"

ANCONA - "Non è la prima volta che nella città mi imbatto in furbetti in controsenso". Inizia così la segnalazione di un residente di via Pizzecolli, preoccupato dopo aver assistito in più riprese a veicoli che viaggiano contromano.

"Spesso - ci racconta - per la conformazione delle vie di questa città per fare poche decine di metri si è costretti a fare un paio di chilometri. E' quello che ha pensato bene di fare il signore che questa mattina pochi minuti dopo le 8 provenendo da via della Loggia ha risalito via Bonda e poi in controsenso via Pizzecolli per parcheggiare nel parcheggio riservato della Prefettura. Se sia una persona che lavora lì e fosse in ritardo questo non lo sappiamo ma ciò non giustifica il percorso vietato che abbia fatto. Spero vivamente che ciò non accada più anche perché stava proprio per scendere un'auto e questo comportamento potrebbe essere stato molto pericoloso per gli altri. p.s. Comunque le telecamere della Prefettura dovrebbero aver ripreso tutto per cui, se si volesse andare a fondo a questa cosa".