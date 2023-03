La via è per pochi, ma è "saccheggiata" da tutti: sosta selvaggia e vetture non autorizzate, furia dei residenti

ANCONA - Via Montenero presa d'assalto, anche se l'accesso è riservato ai soli residenti. Auto in sosta selvaggia e pochi controlli, stando a quanto scrive un lettore che chiede l'anonimato, hanno fatto infuriare chi vive là.

«Il sottoscritto è purtroppo costretto a scrivere questa segnalazione a causa della situazione nella via in oggetto, divenuta oramai insostenibile per l'assoluta e reiterata assenza di qualsiasi controllo da parte delle locali forze dell'ordine. La via in oggetto avrebbe accesso riservato solo ai residenti, ma tutti i giorni viene presa d'assalto da automobilisti non residenti che lasciano tranquillamente la vettura parcheggiata (male) per tutto il giorno perchè tanto sanno benissimo che nessuno verrà mai a sanzionarli. La situazione è così da anni, non c'entrano i lavori attualmente presenti per i rifacimenti dei marciapiedi nelle vie sottostanti, che sicuramente hanno tolto per il momento diversi posti auto ma non sono quello il problema. E' comunque sempre funzionante il parcheggio interrato di Via Maratta, ma è ovviamente inutile sprecare soldi quando si sa di poter lasciare la vettura in zona vietata, avendo la certezza che non si verrà multati. Le foto seguenti scattate il 17 marzo alle ore 9, mostrano chiaramente come sia impossibile (ricordo che la via è senza sbocco) fare manovra per tornare indietro in fondo alla strada, a causa delle vetture parcheggiate in sosta selvaggia. Il piazzale è completamente occupato, e sarà così per quasi tutto il giorno. Impossibile per noi a volte anche uscire dal garage, non avendo spazio di manovra all'interno del garage siamo obbligati ad uscire in retromarcia, ma non possiamo poi fare manovra per girare l'autovettura. Anche la strettoia che precede la piazzola finale vede autovetture tranquillamente parcheggiate nonostante il divieto. A causa del restringimento determinato da queste vetture (molti di questi imbecilli incivili non hanno nemmeno l'accortezza di accostarsi bene al marciapiede), si rischia quando si arriva con la macchina di urtare il marciapiede che si vede sulla destra, col rischio di fare danni. E' da evidenziare inoltre che la situazione è ben peggiore durante la notte, dove molti che (anche a causa dei lavori sicuramente) lasciano l'auto per l'intera nottata sia su Via Montenero che su tutta la parte finale di Via Orsi, rendono impossibile il passaggio di qualsiasi autoambulanza qualora debba essercene la necessità. Recentemente per un'emergenza verificatasi di notte nella nostra palazzina, il personale sanitario è dovuto scendere con la barella dalle scalette che collegano alla soprastante Via Cadore perchè, appunto, l'autoambulanza non poteva passare. In passato alcuni residenti avevano già provato a segnalare la cosa, ogni volta si ottiene solamente che per una settimana o due avviene il passaggio dei vigili (due-tre volte in tutto) ma poi tutto ritorna come era prima. In alcune di queste occasioni ci era stato fatto notare dai vigili che:

-il vigile di quartiere ha difficoltà ad intervenire per via della segnaletica non aggiornata e ormai fuori norma (evidentemente gli incivili ottengono di farsi annullare le multe dal giudice di pace). Viene da chiedersi quanti secoli dovranno passare prima che quattro cartelli possano essere aggiornati, e perchè non era stato fatto un lavoro unico quando fu aggiornata la segnaletica con la creazione del parcheggio interrato di Via Maratta.

-che in cronica carenza di uomini e mezzi i vigili non possono tenere sempre sotto controllo tutto. Ciò non si discute, ma dal momento che si tratta di una decina (al massimo) di incivili, sempre i soliti, credo che basterebbe intervenire una volta al mese, forse anche due, e sarebbe sufficiente per tenere sotto controllo la situazione invece di lasciare come al solito che i problemi si incancreniscano. Fare invece come si è fatto finora (passare un paio di volte solo quando chiamati, per poi sparire di nuovo per anni, se nessuno chiama prima) fa sì che i soliti imbecilli vadano da un'altra parte per qualche giorno, per poi ricominciare a fare esattamente come prima.

Si ritiene intollerabile ed inaccettabile un simile comportamento di abbandono delle vie cittadine da parte di chi dovrebbe far rispettare le norme (parliamo tra l'altro di centro città, manco di "periferie degradate"), oltretutto la situazione di cui mi lamento fa parte di una realtà più ampia in cui, senza il necessario deterrente, la città ha visto piano piano gli incivili prendere il sopravvento. Parliamo di auto che corrono a velocità da pazzi ovunque, marciapiedi impercorribili nelle strette via cittadine perchè occupate perennemente dalle automobili (lasciamo stare il disabile, per il quale in questa città non c'è alcuna speranza, ma qui siamo al punto che anche le persone normali devono scendere in mezzo alla strada per camminare), pedoni che devono stare attentissimi ad azzardarsi ad attraversare anche sulle strisce, auto in doppia fila ovunque e tante altre situazioni che sono sotto gli occhi di tutti e che non vengono perseguite. Ancona (come altre città) è nell'assurda situazione in cui le vetture parcheggiate nei posti auto (strisce blu), pur non creando alcun disagio alla circolazione vengono multate di continuo dagli ausiliari della sosta, mentre quelle che creano veramente dei problemi alla circolazione non vengono minimamente prese in considerazione da chi dovrebbe farlo, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. E' evidente che l'obbiettivo è solo fare cassa, non c'è il minimo interesse a pensare alle esigenze dei residenti ed alla sicurezza delle persone. Come considerazione personale, aggiungo che non ritengo che la situazione possa essere modificata con qualsiasi elezione. Il problema è negli uffici, è ininfluente chi sia Sindaco in un dato momento».