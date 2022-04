Crateri in strada e marciapiedi dissestati, via Flavia è ridotta così. Il residente: «Foresi non ha rispettato le promesse»

ANCONA - Crateri lungo la strada, pericolosi per automobilisti e passanti, oltre ad un marciapiede dissestato. E' questa la segnalazione arrivata dal nostro lettore Gianluca Morini, riguardo lo stato in cui versa via Flavia, ad Ancona.

«In via Flavia - racconta il lettore - dopo poco meno di tre anni e dopo i lavori di viva servizi ci sono queste buche! Gia segnalato all'assessore Stefano foresi che prometteva di intervenire e invece ad oggi e tutto così».