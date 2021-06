Via Curtatone, problema sicurezza per pedoni ed autisti

Ci è arrivata la segnalazione da parte di un nostro lettore riguardo il problema sicurezza in via Curtatone, ad Ancona. Le sue parole.

Di via Curtatone sono già state segnalate tante cose. Da un po' si aggiunge il problema dell'uscita dalla via, in realtà sempre esistito (già segnalata la neccessità di installare uno specchio parabolico, la risposta mai pervenuta). Da un mese circa, dall'ex Stracca, il fatiscente palazzo, luogo d'incontro delle persone senza fissa dimora e dello spaccio, sono crollati dei pezzi e il marciapiede è stato recintato, senza alcun intervento sul palazzo, rendendo ancora meno agevole il transito in quella zona.