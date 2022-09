Strada per l'asilo ostaggio della sosta selvaggia, la frustrazione dei genitori: si è quasi arrivati alle mani

ANCONA - Scuola e asili al via, torna l'incubo viabilità specialmente per chi lascia i bambini nelle strutture comunali "Orsacchiotto" e "Chicco di Grano". La segnalazione, non la prima, arriva da un papà che lamenta come la strada privata che collega alle strutture venga scelta per la sosta selvaggia. I servizi per la prima infanzia 2022-2023 sono partiti lo scorso 8 settembre.

«La frustrazione che abbiamo raggiunto noi genitori agli asili comunali Orsacchiotto è Chicco di grano e indescrivibile. Ormai da 2 anni la strada privata che da via Torrioni porta agli asili è piena di auto che vi sostano abusivamente occupando entrambe le file. I genitori che devono scendere e accompagnare i piccoli sono in seria difficoltà, specialmente i più anziani che hanno difficoltà motorie. Spesso quando porto mio figlio vedo persone parcheggiare li e uscire con la borsa per andare a passeggio o a lavorare. Ho chiamato la polizia municipale per segnalare la cosa ma non credo siano mai passati perché i maleducati continuano imperterriti a parcheggiare. E dire che i cartelli con divieto di sosta e di fermata ci sono e sono chiaramente visibili. La cosa preoccupante è che due genitori, qualche giorno fa, sono quasi venuti alle mani perché la strada era bloccata. Il tutto davanti ai figli piccoli».