Crateri sull'asfalto, si rischiano incidenti e danni alle auto. Via Candia è in condizioni disastrose

Gallery















ANCONA - «Ho già segnalato al Comune ma non hanno ancora risolto il problema». A scriverlo è un nostro lettore, che ha segnalato alla redazione lo stato in cui versa via Candia, dal bivio con via Appennini fino al pezzo di strada già asfaltato. «Quel tratto è in condizioni disastrose e percorrerlo in auto si rischia di rovinare sospensioni e gomme. Sarebbe da riasfaltare anche questa parte rimanente. Purtroppo il Comune non ha ancora risolto il problema nonostante la segnalazione».