Via Astagno, dove le buche spuntano come funghi: «Ogni giorno una nuova»

ANCONA - La segnalazione di Marisa Capitani, una lettrice, è relativa alla situazione di via Astagno: «Ancora una volta mi trovo a dover segnalare lo stato pietoso in cui si trova Via Astagno, soprattutto la parte verso corso Stamura. Giornalmente si stanno togliendo diversi sanpietrini formando grosse buche con problematiche per passaggio di ogni autoveicolo e motoveicolo, ma soprattutto un rischio cadute per i pedoni. Le richieste d’intervento per chiudere le buche sono molteplici, ma non eseguite. L’ultima risposta dell’URP è stata: “L'ufficio ha 30 giorni di tempo per intervenire”. Ricordo che in Via Astagno c’è la Sinagoga, meta di turisti e scolaresche, la strada ridotta così non è un bel vedere. Negli ultimi due anni ho richiesto a vari esponenti di partiti sia della maggioranza che dell’attuale minoranza, d’interrogare la giunta se ci fosse la volontà di mettere a bilancio una sistemazione definitiva, come promesso, non ho ricevuto da nessuno nessuna risposta».