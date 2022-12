Veicoli a tutta birra e niente attraversamenti pedonali: «Questa via è un'autostrada, mai controlli»

ANCONA - La "vecchia del Pinochcio " come un'autostrada, preda di auto e mezzi pesanti a velocità sostenuta. La segnalazione arriva da un residente della zona: «Strada vecchia del Pinocchio come un'autostrada, il limte di 50 chilometri orari non viene rispettato da mezzi, autobus e mezzi pesanti anche a causa della chiusura dello svincolo Pontelungo-Candia. Non ci sono attraversamenti né rallentatori o rilevatori di velocità, tantomeno mai vigili a controllare». La stessa via è stata, in passato, oggetto di segnalazioni e incidenti.