Dal Veneto ad Ancona, turista deluso: «Città meravigliosa ma degrado sconcertante»

E' sceso dal Veneto fino al capoluogo dorico per passare un Ferragosto con la propria famiglia. La sua esperienza però non è stata delle migliori ed il turista ci ha voluto raccontare il suo viaggio, tra meraviglie e degrado. Ecco le sue parole.

«Ho voluto visitare Ancona queste due settimane a cavallo di Ferragosto con la mia famiglia, incuriosito dalla promozione così frequente sui media della bellezza delle Marche. Sulla bellezza dei luoghi, siamo andati al di là delle aspettative. C'è tutto: mare, verde, testimonianze del passato. Sono però rimasto davvero sconcertato su come il turista venga lasciato solo, senza la vivacità delle iniziative culturali che normalmente accompagnano un luogo di vacanza in estate (come accade per esempio da noi in molte località del Veneto). Ma ciò che mi ha lasciato senza parole è lo stato di degrado di quello che è il salotto di questa città splendida, la zona del Passetto, dove andavamo spesso per un bagno refrigerante nella spiaggetta giù dalla discesa, piccola ma accogliente, adatta a una famiglia come la nostra. Davanti all'elegante hotel Passetto, decine di automobili arrampicate in sosta selvaggia nella pineta; altre decine di auto ammucchiate disordinatamente, fuori dalle strisce regolamentari, nella piazzetta con il parcheggio gratuito adiacente; motocicli, vetture e altri mezzi parcheggiati a tutte le ore in sosta vietata lungo la strada. E tutto questo senza l'ombra di un vigile urbano! In due settimane, non ho visto nemmeno una multa sotto i tergicristalli delle auto parcheggiate in quella maniera! Che peccato che un'area così bella ed elegante venga deturpata da questo lassismo delle istituzioni e da questa maleducazione. Vado via con un po' di rammarico, sperando che qualcuno ponga rimedio a questa situazione, perché vorrei ritornare ad Ancona e ritrovare una cura maggiore verso il patrimonio che avete qui».