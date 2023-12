«Mia madre esente, costretta a pagare il ticket per un errore del medico»

ANCONA - Ticket pagato quando non doveva per un errore del medico di base. A raccontare la disavventura è i llettore Gianfranco Discepoli.

"Mia madre, ultra75enne quindi per legge esente da ticket, paga la prestazione all'ospedale di Torrette. Il medico di base non aveva inserito l'esenzione sull'impegnativa e il sistema operativo non permette nessuna deroga. Mia madre paga, ma le dicono di farsi fare un'altra impegnativa e che verrà rimborsata.

Con la nuova impegnativa sono andato a Torrette(unico posto dove poter risolvere la questione).

L'impegnativa però porta una data successiva a quella della prestazione-pagamento e pertanto spiegano che non si può procedere al rimborso. Chiedo se è possibile che il medico di famiglia possa emetterne una retrodatata. No è impossibile. I tre impiegati del cup hanno detto che il medico aveva sbagliato e che non si popteva più fare nulla. Dall'Urp ho avuto la stessa risposta. Il sistema informatico accetta dei dati palesemente sbagliati quando deve incassare ma non permette nessun tipo di elasticità per i rimborsi".