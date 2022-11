Terremoto, la crepa nel palazzo preoccupa geometra e ingegnere: «Questa non è bella»

ANCONA - Una crepa che preoccupa il geometra e lettore Federico Giampieri. L'ha notata subito dopo il terremoto di questa mattina nel palazzo di via Torresi, accanto alla chiesa delle Grazie.

«Sono un geometra e insieme ad una mia amica ingegnere abbiamo notato questa crepa. Non mi sembra fosse così evidente prima- spiega Giampieri- si sta schiacciando la tamponatura a piano terra il che non è bello. Il solaio sta spingendo sotto, c'è qualche nodo che non funziona. I vigili del fuoco sono stati allertati qualche ora fa per venire da me nell'abitazione perché ho delle crepe, anche se piccole, che prima non c'erano. Mi sono accorto poco fa invece, tornando a casa da lavoro per pranzo, di questa crepa più grande nel palazzo affianco e non so se i condomini abbiano allertato di conseguenza i pompieri. Il problema principale è che nelle costruzioni già esistenti si sviluppano i meccanismi di danno che portano a rottura, in questo preciso caso la rottura si verifica per superamento della resistenza a scorrimento della muratura in laterizio (lesione orizzontale)».