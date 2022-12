La segnalazione di un lettore, Maurizio, sulle condizioni di via Candia: «Tutta via Candia, fino al bivio con via Appennino, è in condizioni disastrose e a percorrerla in auto si rischia di rovinare le sospensioni o le gomme. Ho una moto ed in questo caso, a mio parere, é una strada pericolosa. Sono anni che segnaliamo la cosa ma nessuno fa niente. Sarebbe tutta da riasfaltare Grazie».