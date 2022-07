La turista romagnola che ama la spiaggia di San Michele: «Salviamola, ogni anno è sempre più erosa»

«Sono una romagnola che abita a 30 minuti da Cervia Cesenatico Milano Marittima, ma se mi viene chiesto quale sia la mia spiaggia io dico San Michele, a Sirolo. Da oltre 25 anni vengo a Sirolo ma mai come quest’anno abbiamo trovato la spiaggia così erosa». E' questa la segnalazione arrivata in redazione da Paola Ceccarelli, turista di Forlì che da oltre 25 anni passa le vacanze a Sirolo. La donna ha parlato delle condizioni in cui versa la spiaggia di San Michele.

«Capisco il mare che sposta sabbia e sassi da una parte all’altra della spiaggia, ma non capisco perché poi non si possano riportare nelle zone mancanti. Noi in Romagna mettiamo scogliere, costruiamo dune in autunno e spianiamo dune a primavera. Non posso pensare che non si possa fare niente per la mia spiaggia».