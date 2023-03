Sottopasso con asfalto ko: «In curva il punto peggiore». Messaggio al Comune: «A Torrette non esiste solo via Conca»

Gallery



ANCONA - «L'amministrazione Comunale non dovrebbe pensare solo all'asfalto dissestato in via Conca, ma anche negli altri tratti». Il lettore Gianluca ha fotografato il sottopasso che dall'ospedale porta o verso Barcaglione oppure verso ancona sud. «In un punto la curva è completamente dissestata, ormai così da anni. Il pericolo è di cadere con un mezzo a due ruote e non solo. Per noi residenti nella zona Barcaglione, tra la strada che non esiste più per andare verso Falconara e tutti i pericoli come questo indicato, sarebbe opportuno che il Comune "rattopasse" certi punti critici».