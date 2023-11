Sosta selvaggia senza tregua. I residenti di via Podesti esasperati: «La polizia municipale è scomparsa»

ANCONA - La sosta selvaggia in via Podesti sta diventando un caso. A seguito della nostra segnalazione la polizia municipale era intervenuta per sanzionare gli automobilisti indisciplinati. Come vi avevamo raccontato infatti la zona dovrebbe essere riservata al passaggio pedonale ma ogni giorno decine di automobilisti decidono di parcheggiare lungo la via i propri mezzi.

"Alcune settimane fa e’ stato pubblicato un articolo sul vostro giornale sulle soste selvagge in via podesti alle ore 8 della mattina - ci racconta un residente - lo stesso giorno la polizia municipale e’ intervenuta per fare le multe ben due volte nella stessa giornata cosa che nn e’ mai capitata. Dopo quel sabato non e’ passato più nessuno e chiamando al comando e facendolo presente la risposta è’ stata di rifare la segnalazione ad AnconaToday per far intervenire qualcuno. Il problema di via Podesti e’ risolvibile solamente creando un passaggio pedonale con i paletti al lato della strada. In un paese civile per richiedere attenzione alla polizia municipale non credo che bisogna fare una segnalazione ad un giornale online".