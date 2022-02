Sosta selvaggia, la furia di un lettore: «Polizia locale, stanchi del vostro far nulla»

Sosta selvaggia, il nostro lettore Sergio scrive una lettera aperta alla Polizia Locale di Ancona.

«Quotidianamente, dove via della Montagnola sfocia su piazza Ugo Bassi, c'è sempre una fila di auto in divieto di sosta proprio sotto il semaforo. Questo causa imbottigliamenti e rallentamenti, ma è ora di finirla. La municipale ci passa davanti senza far nulla, perchè? Date un pessimo segnale alla cittadinanza e sono tutti stanchi del vostro non fare nulla per risolvere tali comportamenti. Idem in centro, nella piazza del teatro e prospicienti vie. È un caos».