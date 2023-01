Servizio civile nell'AISM, aperto il bando per Ancona

ANCONA - Anche quest'anno è disponibile il bando per partecipare alle selezioni per il Servizio Civile Universale. La scelta del servizio civile è per i giovani un'occasione per avvicinarsi al mondo del volontariato, per fare un'esperienza di vita significativa, per mettere da parte qualche soldo.

«Per noi della Sezione AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Ancona la disponibilità di volontari in servizio civile è una risorsa indispensabile per realizzare le nostre numerose attività. Si tratta insomma di uno scambio equo che negli ultimi decenni ha visto centinaia di giovani alternarsi in questo ruolo essenziale per gli obiettivi dell'associazione. E tanti di loro, dopo anni, sono ancora vicini ad AISM perché hanno conosciuto una realtà in cui il loro contributo è capace di essere determinante: i "nostri" giovani ci danno tanto, e ricevono in cambio altrettanto da parte delle persone di cui ci aiutano a migliorare la qualità di vita. Tutte le informazioni sulla compilazione della domanda e sui progetti che AISM mette a disposizione sono disponibili alla pagina web https://www.aism.it/servizio-civile-aism-aperto-il-nuovo-bando».