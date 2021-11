«Vogliamo il semaforo a chiamata, ci sono già state persone investite»

I residenti di via Pontelungo chiedono l'installazione di un semaforo a chiamata per garantire la sicurezza dell'attraversamento pedonale. Questo il testo di una segnalazione arrivata alla nostra redazione:

«Sono anni che noi residenti sollecitiamo il Comune di Ancona per posizionamento di un semaforo a chiamata per la pericolosità dell'attraversamento pedonale essendo in prossimità di due curve. Sono state investite delle persone perché oltre a non esserci visibilità, le auto vanno a velocità molto elevata. Il Comune non ci ha mai risposto fino a quando hanno fatto un sopralluogo in occasione del quale l'assessore ci ha fatto delle promesse che non sono state manutenute. Non hanno mai più risposto alle nostre mail e raccomandate!ad oggi non si sono nemmeno degnati di tagliare la siepe che anche se di poco, aumenterebbe un pochino la visibilità e di tagliare gli alberi che stanno cadendo. Quando hanno rifatto le strisce pedonali hanno posizionato la relativa segnaletica a 20 cm di distanza dalle stesse, quindi quando le auto che arrivano a velocità elevata la vedono sono già sopra le strisce. Ci era stato promesso che l'avrebbero spostata ma è ancora attaccata alle strisce. Seppur di periferia è una zona molto trafficata e deve essere sarò modo sia a noi residenti sia alle persone anziane che prendono il bus e vogliono andare al cimitero di attraversare in sicurezza. Spero che prendiate in considerazione questa mia segnalazione perché non sappiamo più cosa fare per risolvere questo problema».