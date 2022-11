Se piove il marciapiede diventa palude, portare i bimbi a scuola è un'impresa

ANCONA - Marciapiede ko. Difficile, specialmente in caso di pioggia, accompagnare i bambini a scuola. La denuncia arriva dalla mamma di una bimba che frequenta l'istituto in questione, la Marinelli in via Cupa di Posatora.

«Vorrei denunciare la situazione che si viene a creare dopo ogni pioggia. Non possiamo neanche camminare sul marciapiede perché dissestato. L'amministrazione comunale è stata già informata dall'inizio dell'anno scolastico corrente ma ad oggi jon c'è stato alcun intervento».