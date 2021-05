«Ogni giorno una fila di auto abbandonate in sosta nonostante il divieto, una sciatteria anconetana»

Caos sosta all'ospedale regionale di Torrette. Un nostro lettore ha esternato tutto il suo malessere riguardo il problema delle auto in sosta davanti nosocomio cittadino. Queste le sue parole.

«Ogni volta che mi reco all'ospedale regionale di Torrette di Ancona (e sono anni) devo assistere di fronte all'ingresso a questo esempio di sciatteria stradale totale, aggiungerei non solo italica, ma tipica anconetana (visto che da altre parti non vedo casi così schietti): corsia di transito mezzi pubblici invasa da una fila quotidiana di auto abbandonate in sosta nonostante segnaletica orizzontale e verticale (divieto di fermata). Per quanti anni ancora gli organi preposti a sanzionare faranno finta di niente in barba al rispetto dei cittadini che pagano regolarmente la sosta obbligata nel recinto privato o parcheggiano a mezzo chilometro di distanza nello spazio libero?».