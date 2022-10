Il santo patrono dell'esercito celebrato ad Ancona

Via Torrioni, 10 · Centro storico

ANCONA - In occasione della ricorrenza del Santo Patrono dell’Esercito, San Giovanni XXIII Papa, l’Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo, Monsignor Angelo Spina, ha celebrato la Santa Messa presso l’ex convento di San Francesco ad Alto, oggi caserma “M.O. Carlo Falcinelli”.

Alla cerimonia liturgica, organizzata dal Comando Militare Esercito Marche, erano presenti il Prefetto di Ancona, Darco Pellos, e autorità militari e civili, sia della regione Marche sia del capoluogo. Durante l’omelia è stata ricordata la figura di Angelo Giuseppe Roncalli, prima militare di leva, poi sergente e cappellano durante la Grande Guerra, il quale è stato nominato Santo Patrono dell’Esercito l’11 ottobre 2017. Durante le celebrazioni si è, inoltre, esibito il coro vocale e strumentale degli alunni appartenenti al Liceo ad indirizzo musicale “Carlo Rinaldini” di Ancona. Il colonnello Claudio Brunetto, comandante Militare delle Marche, ha evidenziato «La figura di San Giovanni XXIII come esempio per i nostri soldati» ricordando, con le parole del Santo Patrono, che «nessuno come il soldato costruisce la pace col personale sacrificio e spesso immolando la propria vita».