Sagra della spuntatura, arriva la replica: «C'è il piano di sicurezza di un esperto»

«Il Presidente del Circolo Pro-Sappanico risponde all'articolo pubblicato in mattinata circa lo svolgimento della 51 Sagra della Spuntatura. Nell'articolo ci sono varie inesattezze: la sagra non è organizzata dal CTP, ma dal circolo di Sappanico (come ormai da 51 anni); per quanto riguarda il Covid, abbiamo messo in atto un piano redatto dal Dott. Marcucci, esperto in materia; per quanto riguarda la sicurezza abbiamo anche lì un piano redatto da un tecnico. La salute dei cittadini è la nostra priorità. La sagra si svolgerà in modo diverso dagli altri anni, proprio per facilitare a tutti e rendere la sagra sicura al massimo. Molti dei collaboratori, quasi tutti, sono residenti a Sappanico. Per quanto riguarda il CTP, è un Consiglio territoriale Partecipato del Comune di Ancona, nel nostro caso ne fanno a titolo gratuito parte 10 consiglieri eletti dai cittadini. Il loro compito è eletti di farsi portavoce delle istanze dei cittadini. Niente a che fare con la organizzazione di feste paesane».