Via Montebello · Centro storico

ANCONA - La segnalazione di un lettore che risale a ieri pomeriggio. Siamo in via Montebello e fuori dai cassonetti sono stati abbandonati dei rifiuti. «Evidentemente, la spazzatura piace tanto, perché altrimenti, dopo giorni, sparirebbe, invece, rimane lì a far bella mostra di sé- scrive il lettore- questo, anche nonostante una e-mail».