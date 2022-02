Rifiuti abbandonati da una settimana, residenti infuriati

ANCONA - Rifiuti abbandonati da una settimana lungo via Di Vittorio, partita la segnalazione dei residenti al Comune: «Non ci è stata data risposta». La segnalazione arriva da Roberta, una residente della zona.

«Quei rifiuti si trovano nel proseguo di via Giuseppe di Vittorio e quella campagna è a tutti i effetti sulla carta una via- scrive Roberta- Noi abitanti della zona cerchiamo di tenere pulito con molta fatica e a nostre spese e tagliamo l’erba. Chiediamo inoltre la possibilità di mettere una sbarra in modo da far da deterrente per l'abbandono di qualsiasi rifiuto».