Allarme processionarie, pericolo per bambini e animali. Un residente: «Decine di nidi vicino alla scuola»

Via San Giovanni, 2 · Osimo

Via San Giovanni, 2 · Osimo

Gallery





OSIMO - Allarme processionarie in città. La segnalazione arriva direttamente da un residente che punta il dito contro l'amministrazione.

«Vorrei sensibilizzare le autorità competenti del Comune di Osimo affinché intervengano a prevenire e reprimere il fenomeno delle processionarie originate dalla trascuratezza di due grandi pini siti in un'abitazione privata di via San Giovanni intersezione con via Marco Polo dove sono presenti molteplici nidi di processionarie impedendo il passaggio di bambini diretti agli adiacenti istituti scolastici. Già nel recente passato si sono registrati varie irritazioni derivate da contatto con fastidiose conseguenze».