«Ad Ancona impossibile prenotare una gastroscopia tramite sanità pubblica»

Una segnalazione arrivata dal nostro lettore Nando, che riguarda la difficoltà di accesso ad alcune prestazioni sanitarie

«Ad Ancona non è possibile prenotare un esame di gastroscopia, impensabile per un capoluogo di Regione non poter garantire nel proprio territorio un esame così semplice ma altrettanto importante. Tramite pc ho fissato un appuntamento allo sportello Cup del Salesi, dove sono andato di persona mercoledì scorso. Mi è stato risposto che nelle strutture sanitarie di Ancona non c’era una data disponibile per poter effettuare questo tipo di esame e che, al limite, avrei potuto riprovare tra 15 giorni. Su loro suggerimento sono poi andato al Cup dell’Inrca e a Villa Igea, ma ho avuto la stessa risposta. Alla fine ho provato a telefonare al Cup regionale e mi hanno risposto che potevo prenotare a Fabriano, ma a maggio, o a Civitanova Marche mentre per Ancona non c’era disponibilità neppure più avanti nel tempo».

Nando