«E’ così che il Comune prepara Portonovo alle gite fuori porta?»

ANCONA - La situazione di Portonovo a pochi giorni da Pasqua e pasquetta, vista e raccontata dal nostro lettore Enrico.

La segnalazione

«La situazione a Portonovo è disastrosa, Il Comune promette come tutti gli anni, ma strade sono allagate in caso di pioggia e piene di buche, la spiaggia è erosa dal mare. Mentre le altre spiagge cominciano a farsi belle, la nostra Baia e lasciata in balia delle promesse. Le mareggiate di questo inverno hanno eroso la battigia. Senza un piano, come faranno gli operatori, che per Pasqua saranno aperti, a dare un prodotto se non vi è una cura radicale del per posteggi, spiagge e strade? Ogni anno tante promesse ma pochi fatti».